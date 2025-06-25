Суд оставил в силе арест редактора URA.RU

Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только «донос его родного дяди». Также она заявляла, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.