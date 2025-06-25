В Самаре более 300 человек вышли на набережную в честь Международного дня йоги

Самара отметила Международный день йоги массовой тренировкой на набережной под Первомайским спуском. В мероприятии приняли участие свыше 300 человек.
Занятие прошло в рамках городского проекта «Самара в движении» при поддержке администрации и Индийского культурно-информационного центра. Участники выполнили единый комплекс асан, разработанный Министерством йоги Индии. Тренеры демонстрировали упражнения для разных уровней подготовки.
Проект «Самара в движении» охватывает пять городских площадок. До конца лета здесь ежедневно проходят бесплатные тренировки по йоге, пилатесу, боксу, гимнастике и другим направлениям.
Расписание занятий доступно в официальной группе проекта во ВКонтакте.
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