На Кубани произошел массовый сбой в работе мобильного интернета

Сайт «Сбой.рф» подтвердил, что Краснодарский край вошел в число лидеров по количеству жалоб на мобильный интернет. Утром 25 июня регион занимал второе место по числу обращений, связанных с неполадками у операторов. Такие сбои заметно ухудшают качество связи и создают неудобства для жителей и гостей Кубани.



Причины сбоев пока остаются неясными — официальных комментариев от операторов или властей не поступало. Ранее в некоторых регионах объясняли проблемы с мобильным интернетом мерами безопасности.



Пользователям рекомендуют сохранять спокойствие и следить за обновлениями от операторов.