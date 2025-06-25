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На Кубани произошел массовый сбой в работе мобильного интернета

Вечером 24 июня жители Краснодарского края столкнулись с серьезными перебоями в работе мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, в этот период резко выросло количество жалоб на сбои у основных операторов связи — «Билайн», МТС, Т2 и «Мегафон». Пользователи массово сообщали о полном отсутствии доступа к сети и проблемах с подключением.

Источник: Новая Кубань

Сайт «Сбой.рф» подтвердил, что Краснодарский край вошел в число лидеров по количеству жалоб на мобильный интернет. Утром 25 июня регион занимал второе место по числу обращений, связанных с неполадками у операторов. Такие сбои заметно ухудшают качество связи и создают неудобства для жителей и гостей Кубани.

Причины сбоев пока остаются неясными — официальных комментариев от операторов или властей не поступало. Ранее в некоторых регионах объясняли проблемы с мобильным интернетом мерами безопасности.

Пользователям рекомендуют сохранять спокойствие и следить за обновлениями от операторов.