Сайт «Сбой.рф» подтвердил, что Краснодарский край вошел в число лидеров по количеству жалоб на мобильный интернет. Утром 25 июня регион занимал второе место по числу обращений, связанных с неполадками у операторов. Такие сбои заметно ухудшают качество связи и создают неудобства для жителей и гостей Кубани.
Причины сбоев пока остаются неясными — официальных комментариев от операторов или властей не поступало. Ранее в некоторых регионах объясняли проблемы с мобильным интернетом мерами безопасности.
Пользователям рекомендуют сохранять спокойствие и следить за обновлениями от операторов.
На Кубани произошел массовый сбой в работе мобильного интернета
Вечером 24 июня жители Краснодарского края столкнулись с серьезными перебоями в работе мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, в этот период резко выросло количество жалоб на сбои у основных операторов связи — «Билайн», МТС, Т2 и «Мегафон». Пользователи массово сообщали о полном отсутствии доступа к сети и проблемах с подключением.
Сайт «Сбой.рф» подтвердил, что Краснодарский край вошел в число лидеров по количеству жалоб на мобильный интернет. Утром 25 июня регион занимал второе место по числу обращений, связанных с неполадками у операторов. Такие сбои заметно ухудшают качество связи и создают неудобства для жителей и гостей Кубани.