В Самаре через аэропорт «Курумоч» пытались ввезти 33 партии опасных продуктов

В международном аэропорту «Курумоч» был остановлен провоз 33-х партий опасных животноводческих продуктов.
Продукты были изъяты за неделю с 16 по 22 июня. Этим занимались работники Россельхознадзора.
Среди «запрещенки» были молочные продукты, мед, рыба и прочие. Отмечается, что такие продукты могут быть опасны для людей.
Ранее мы писали о том, что в «Курумоче» были задержаны несколько рейсов.
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