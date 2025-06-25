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В Самаре через аэропорт «Курумоч» пытались ввезти 33 партии опасных продуктов

В международном аэропорту «Курумоч» был остановлен провоз 33-х партий опасных животноводческих продуктов.

В международном аэропорту «Курумоч» был остановлен провоз 33-х партий опасных животноводческих продуктов.

Продукты были изъяты за неделю с 16 по 22 июня. Этим занимались работники Россельхознадзора.

Среди «запрещенки» были молочные продукты, мед, рыба и прочие. Отмечается, что такие продукты могут быть опасны для людей.

Ранее мы писали о том, что в «Курумоче» были задержаны несколько рейсов.

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