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Возраст самых пожилых молодоженов раскрыли в Новосибирской области

За аналогичный период прошлого года невесты были чуть моложе.

Источник: Freepik

В Новосибирской области назвали возраст самых старших молодоженов с начала этого года. Статистикой поделилась пресс-служба Управления по делам ЗАГС по региону в ответ на запрос редакции НДН.инфо.

Оказалось, что самые возрастные невесты выходили замуж в 91 и 83 года. При этом самым взрослым женихам на момент заключения брака исполнилось 88, 86 и 85 лет.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года женихи были примерно такого же возраста (88 и 87 лет), а невесты чуть моложе — 81 год и 80 лет.

ИА Сибинформ