Возраст самых пожилых молодоженов раскрыли в Новосибирской области

В Новосибирской области назвали возраст самых старших молодоженов с начала этого года. Статистикой поделилась пресс-служба Управления по делам ЗАГС по региону в ответ на запрос редакции НДН.инфо.
Оказалось, что самые возрастные невесты выходили замуж в 91 и 83 года. При этом самым взрослым женихам на момент заключения брака исполнилось 88, 86 и 85 лет.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года женихи были примерно такого же возраста (88 и 87 лет), а невесты чуть моложе — 81 год и 80 лет.
Ранее мы писали о том, что самый популярный месяц для свадьбы назвали в Новосибирской области
ИА Сибинформ