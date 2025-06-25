Мэр Хабаровска проверил ход ремонта теплосетей перед отопительным сезоном

«Подготовка города к зиме идет по графику. Это именно капитальный ремонт, с заменой старых коммуникаций на новые, разного диаметра. Эти теплотрассы будут обновлены к началу отопительного сезона, и все жители города Хабаровска вовремя получат отопление», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.