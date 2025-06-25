Мэр Хабаровска проверил ход ремонта теплосетей перед отопительным сезоном

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично проинспектировал ключевые объекты капитального ремонта теплотрасс, которые проводит СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК». На работы выделено более 944 миллиона рублей, планируется заменить свыше 6,5 километра трубопроводов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Среди основных объектов ремонта — ТМ-25 на пересечении улиц Павла Морозова и 65-летия Победы (здесь предстоит отремонтировать один километр труб диаметром 720 миллиметров), ТМ-25 между улицами Фрунзе и Ленина (отремонтируют 340 метров труб диаметром 426 миллиметров) и ТМ-32 между улицами Льва Толстого и Карла Маркса (отремонтируют 170 метров труб).
Особое внимание уделено участку на улице Фрунзе, где до 1 сентября полностью перекрыто движение. Мэр поручил подрядчикам ускорить работы и минимизировать неудобства для жителей, по возможности продлив рабочий день.
«Подготовка города к зиме идет по графику. Это именно капитальный ремонт, с заменой старых коммуникаций на новые, разного диаметра. Эти теплотрассы будут обновлены к началу отопительного сезона, и все жители города Хабаровска вовремя получат отопление», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Также в ходе объезда градоначальник подчеркнул необходимость восстановления благоустройства после завершения работ — будут восстановлены дороги, тротуары, зеленые зоны.
Параллельно муниципальные «Тепловые сети» ведут ремонт на 430 миллионов рублей, эти объекты планируется проверить в ходе следующего объезда.