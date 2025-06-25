Каждый пятый житель Иркутской области испытывает стресс на работе

В Иркутской области 20% жителей испытывают стресс на работе. Как сообщает «Байкал24» со ссылкой на Иркутскстат, работники недовольны уровнем зарплаты. Минимальный доход для закрытия базовых потребностей семьи равен 92 тысячам рублей. Молодым для счастья не хватает еще восьми тысяч, а пенсионерам достаточно и 65 тысяч рублей. Также, по данным статистики, 50% населения Приангарья довольны уровнем заработка.