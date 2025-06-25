Каждый пятый житель Иркутской области испытывает стресс на работе

В Иркутской области 20% жителей испытывают стресс на работе. Как сообщает «Байкал24» со ссылкой на Иркутскстат, работники недовольны уровнем зарплаты. Минимальный доход для закрытия базовых потребностей семьи равен 92 тысячам рублей. Молодым для счастья не хватает еще восьми тысяч, а пенсионерам достаточно и 65 тысяч рублей. Также, по данным статистики, 50% населения Приангарья довольны уровнем заработка.
Исследования охватывают разные сферы жизни, включая экономику, ход реализации национальных проектов и повседневную жизнь людей. Поэтому специалисты привели еще несколько отчетов.
43% жителей употребляют до одного литра воды в день, 0,7% хватает одного стакана, еще меньше пьют более двух литров. Что касается жилищных условий, то 30% прибайкальцев нуждаются в их улучшении, рассказали в Иркутскстате.
Основной проблемой для населения сельской местности является удалённость аптек. А 70% городских больше всего беспокоит состояние дорог.