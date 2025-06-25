В Ростове сотруднику охранной фирмы помогли добиться справедливости на работе

В Ростове-на-Дону защитили права работника охранной организации, которого держали в штате, но не оформляли по трудовому договору. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Оказалось, что чужой труд недобросовестно использовали в одной из организаций в Ленинском районе города. Представители прокуратуры сначала провели проверку и выяснили, что жалоба соответствует реальному положению дел. После этого напрямую обратились к руководству фирмы.
Работодатель сразу же исправил нарушение и заключил трудовой договор, но это не избавило его от административного штрафа (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).
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