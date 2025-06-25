В Самаре отпразднуют День молодежи 28 июня в Струковском саду

В эту субботу, 28 июня, Самара присоединится к празднованию Всероссийского Дня молодежи. Главной площадкой фестиваля (0+) станет Струковский сад.
Начало программы — в 14:00. Вход свободный. Предварительно нужно получить электронный билет.
Фестиваль пройдет под девизом «Знай, люби, гордись, приумножай» и объединит разные активности: интеллектуальные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, встречи с молодыми врачами, учеными и предпринимателями.
Одним из ярких событий станут гонки дронов. Участие по предварительной регистрации. Также пройдут мастер-классы по пилотированию и выставка летательных аппаратов.
Кроме того, в одной из зон будет работать пространство для арт-терапии и психологических интерактивов. Здесь можно будет получить экспресс-консультации и поучаствовать в занятиях, направленных на развитие эмоциональной грамотности.
Организаторами выступили администрация Самары, региональные общественные организации и Самарский дом молодежи.
Ранее в Самаре прошел Международный день йоги на второй очереди набережной. Участие приняли более 300 человек.
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