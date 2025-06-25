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Во Владивостоке появятся новые 9 камер, фиксирующих нарушения ПДД

Камеры появятся скоро и будут фиксировать возможно не только нарушения скоростного режима.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке установят новые камеры фиксации нарушений правил ПДД. Камеры появятся от начала путепровода до Второй речке.

Общее количество новых камер — 9 штук. На их закупку и работу по установке выделено из бюджета города около 50 миллионов рублей. Об этом стало известно из опубликованной аукционной документации.

КАФы должны будут иметь зону контроля не менее 75 метров и следить не менее чем за 4 полосами проезжей части одного направления.

Какие именно нарушения ПДД, помимо превышения скорости, будут фиксировать эти камеры, не известно, но скорее всего кроме скорости они смогут фиксировать наличие ремня безопасности, а также разговор по телефону за рулем.