Космическая погода снова нестабильна: В какие дни у метеозависимых Молдовы будет болеть голова — прогноз магнитных бурь

Заметное ухудшение геомагнитной обстановки прогнозируется 25 и 26 июня, в связи с попаданием Земли в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра. Источником возмущений является крупная корональная дыра, которая уже несколько дней наблюдается на видимой с Земли солнечной стороне и в настоящее время из-за вращения Солнца переместилась в область, откуда получила возможность эффективно влиять на околоземное космическое пространство.
Предварительное моделирование показывает, что рост скорости солнечного ветра будет умеренным, и не должен превысить порог в 600 км/с, что лишь на 50% выше нормальных скоростей плазмы в окружающем Землю космическом пространстве. В то же время, в последних случаях прохождения корональных дыр через зону влияния на Землю, скорость ветра всегда недооценивалась. В частности, в мае, при примерно таких же оценках, фактическая скорость доходила до 900−1000 км/с. По этой причине сохраняется значительная неопределённость, которая, по-видимому, сможет разрешиться только после того, как плазменный поток достигнет Земли, и его скорость сможет быть прямо измерена космическими аппаратами.
На данный момент расчеты показывают, что на пик геомагнитные возмущения выйдут в середине дня 25 июня. Основным сценарием являются бури среднего уровня G2. Вероятность выхода шторма на более высокие значения, G3 и выше, составляет по тем же расчетам около 15%.
Источник: t.me/lpixras.
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