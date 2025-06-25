Космическая погода снова нестабильна: В какие дни у метеозависимых Молдовы будет болеть голова — прогноз магнитных бурь

Предварительное моделирование показывает, что рост скорости солнечного ветра будет умеренным, и не должен превысить порог в 600 км/с, что лишь на 50% выше нормальных скоростей плазмы в окружающем Землю космическом пространстве. В то же время, в последних случаях прохождения корональных дыр через зону влияния на Землю, скорость ветра всегда недооценивалась. В частности, в мае, при примерно таких же оценках, фактическая скорость доходила до 900−1000 км/с. По этой причине сохраняется значительная неопределённость, которая, по-видимому, сможет разрешиться только после того, как плазменный поток достигнет Земли, и его скорость сможет быть прямо измерена космическими аппаратами.