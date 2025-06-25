Отказ от сахара: положительные и отрицательные последствия

Нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru сообщила, что полный отказ от сахара может привести к улучшению сна и укреплению иммунной системы. По ее словам, исключение сахара из рациона способствует стабилизации уровня энергии, нормализации аппетита и снижению веса.
Специалист отметила, что при отказе от сахара в организме происходит стабилизация уровня энергии, исчезают резкие колебания сахара и инсулина, а также улучшается настроение. Это также помогает уменьшить потребность в эмоциональных перекусах и улучшает когнитивные функции, включая внимание и концентрацию. Без сахара снижается пищевая зависимость и тяга к перееданию, что в конечном итоге способствует снижению веса и укреплению иммунитета за счет уменьшения хронического воспаления.
Тем не менее, Дивинская предостерегла, что резкий отказ от сахара может иметь негативные последствия. Она подчеркнула, что строгие ограничения часто приводят к срывам и перееданию, а также формируют нездоровое отношение к пище.
По ее мнению, жесткий отказ от сахара не всегда является положительным решением. Категорические запреты могут вызвать переедания и чувство вины, а также искаженные представления о питании, где еда делится на «хорошую» и «плохую». Важно не исключать сахар полностью, а нормализовать его потребление в рамках сбалансированного рациона, соблюдая допустимые нормы.