Отказ от сахара: положительные и отрицательные последствия

Специалист отметила, что при отказе от сахара в организме происходит стабилизация уровня энергии, исчезают резкие колебания сахара и инсулина, а также улучшается настроение. Это также помогает уменьшить потребность в эмоциональных перекусах и улучшает когнитивные функции, включая внимание и концентрацию. Без сахара снижается пищевая зависимость и тяга к перееданию, что в конечном итоге способствует снижению веса и укреплению иммунитета за счет уменьшения хронического воспаления.