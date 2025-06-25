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В Омске подорожает проезд в общественном транспорте

На заседании Омского горсовета депутаты одобрили изменение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Источник: Freepik

Новые расценки начнут действовать уже с 1 июля.

Корректировка стоимости связана с ростом цен на топливо, запчасти, коммунальные услуги и общей инфляцией, пояснили в мэрии.

Что изменится с 1 июля:

при оплате наличными разовая поездка подорожает на 5 рублей; при безналичном расчёте (картой «Омка», банковской картой или QR-кодом) стоимость увеличится на 3 рубля.

Таким образом, разница между оплатой наличными и безналом составит 7 рублей, что, по словам городских властей, должно мотивировать пассажиров чаще пользоваться современными способами расчёта. Сейчас более 90% омичей уже оплачивают поездки безналичным способом.

По расчётам администрации, благодаря повышению тарифа до конца года ожидается экономический эффект в размере 163,1 млн рублей. Из этой суммы: 78,8 млн рублей снизят нагрузку на городской бюджет; 84,3 млн рублей составят доходы города.