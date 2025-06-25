С 20 июня начала работать приёмная комиссия в вузах, это значит, что выпускники школ Иркутской области уже могут подавать документы для поступления. Попасть в университет и учиться там на бюджете — цель многих. Как поступить на бюджет в вузы Иркутска 2025, сколько таких мест есть в вузах, сколько человек сдавали ЕГЭ, а также о том, насколько большой конкурс для поступающих, узнал irk.aif.ru.
Поступление на бюджет в вузы Иркутска 2025.
ЕГЭ в этом году сдали почти 13 тысяч человек. В государственных вузах Иркутска примерно пять тысяч бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Следовательно, за одно место борются чуть более двух человек. Это немного. Где-то на бюджетную основу готовы принять более 100 абитуриентов, где-то меньше пяти. В 2025 году самое большое количество бюджетных мест есть на таких направлениях: биология, информатика, строительство, горное дело, лечебное дело.
«Сейчас в целом рынок труда стал гибким, и по опыту уже можно сказать, что, если у человека есть цель, не важно, какой у него диплом, популярна эта специальность или нет, — он найдёт работу. Важна цель абитуриента и желание её достичь, — рассказывает Ольга Пензина, начальник управления “Центральная приёмная комиссия” БГУ. — Всё ещё растёт IT-сфера, много студентов выбирает её, муниципальное и государственное управление, юриспруденцию. Очень много предложений на целевую форму обучения, чтобы сразу после окончания была возможность получить работу. Также больше желающих получить международный диплом, популярность набирает китайское направление».
На первый курс в ИГМУ примут около 1 000 будущих врачей, из них 536 — на лечебное дело и педиатрию. Почти половину этих мест займут целевики. Среди остальных профессий самый большой набор у стоматологов.
Педагоги также нужны всегда. Количество бюджетных мест почти никак не поменялось, если сравнивать с 2024 годом. На общий конкурс по многим направлениям выставлено как минимум 10 бюджетных мест.
Вузы Иркутска 2025: много математики, минимум литературы.
Для поступления на любое направление нужно выбрать определённые предметы для сдачи ЕГЭ. На инженерные профессии, а они самые перспективные, нужна профильная математика: её сдали почти 6,5 тысячи выпускников, то есть примерно половина. Специальностей, на которые можно поступить, сдав этот предмет, много.
Точные науки в топе оказываются не первый год, по сравнению с 2023 годом количество выпускников, сдающих этот предмет, подросло. Перечень специальностей, на которые можно подать документы, имея высокий балл по профильной математике, расширяется — это не только экономика и инженерия, но и IT-сфера, физика. Во многих программах даётся выбор между двумя предметами для поступления, например: обществознание или профильная математика. Обществознание сдали 5,4 тысячи школьников, информатику — около трёх тысяч, физику — две тысячи ребят.
"Хочу отметить, что в этом году выросло количество выпускников, выбравших для экзамена математику профильного уровня. Это те, кто собирается поступать в вузы на инженерно-технические направления. На профильную математику в этом году зарегистрировались почти 6,5 тысячи 11-классников, это на тысячу человек больше, чем в прошлом году, и значит, интерес к техническим специальностям у ребят постепенно растёт. Это очень важно для развития нашей области, — говорит министр образования области Максим Парфёнов.
Между тем многие вчерашние школьники стремятся попасть на гуманитарные специальности — кому-то это кажется легче, кому-то перспективнее. Но заказов от государства по этим профессиям нет и в ближайшей перспективе не будет.
«Сейчас есть спрос у абитуриентов на юриспруденцию, социально-экономические направления. Набирают популярность журналистика, гуманитарные науки, — говорит Дарья Баева, ответственный секретарь центральной приёмной комиссии ИГУ. — Но бюджетных мест на эти направления мало. Популярен педагогический институт, но это не столько из-за желания, спроса, сколько из-за того, что там много бюджетных мест и туда можно поступить. По опыту прошлых лет, конечно, уверенно держится IT-сфера. Туда сейчас действительно многие идут».
Но абитуриенты, конечно, уже всё для себя решили. Для них поступление на бюджет в вузы Иркутска в 2025 году уже стартовало.