Как поступить на бюджет в вузы Иркутска 2025

«Сейчас в целом рынок труда стал гибким, и по опыту уже можно сказать, что, если у человека есть цель, не важно, какой у него диплом, популярна эта специальность или нет, — он найдёт работу. Важна цель абитуриента и желание её достичь, — рассказывает Ольга Пензина, начальник управления “Центральная приёмная комиссия” БГУ. — Всё ещё растёт IT-сфера, много студентов выбирает её, муниципальное и государственное управление, юриспруденцию. Очень много предложений на целевую форму обучения, чтобы сразу после окончания была возможность получить работу. Также больше желающих получить международный диплом, популярность набирает китайское направление».