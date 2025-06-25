Еда как наркотик: почему современные подростки все чаще страдают от ожирения

— Если зайти в любую кофейню столицы, особенно находящуюся рядом со школами, с колледжами, университетами, то можно заметить, как подростки с удовольствием едят круассаны, пиццу и запивают их сладкими напитками, такими как бабл-ти и кофе с сиропом. Такой прием пищи может составлять одну тысячу калорий, которые будут пустыми с точки зрения наличия питательных веществ и пользы для организма. Быстрые углеводы, сахара, жиры и трансжиры — это идеальное сочетание для набора подкожно-жировой клетчатки, — считает собеседница «ВМ».