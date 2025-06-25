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Дима Билан отменил концерт в Сочи

Причиной отмены концерта Димы Билана в Сочи стало самочувствие певца.

Источник: Комсомольская правда

Дима Билан отменил концерт в Сочи. Об этом певец сообщил в соцсетях.

Выступление должно было состояться в концертном зале «Фестивальный» 25 июня. Причиной отмены стало самочувствие артиста.

«За последние полтора месяца я отдал сцене и своей работе все, каждый концерт был с предельной отдачей. И, к сожалению, это дало о себе знать: голос сорван, организм просит паузу. Для меня это очень непростое решение, потому что я знаю, как вы ждали нашу встречу!» — написал Дима Билан.

На концерт певца в Сочи были проданы все билеты. Зрителям вернут деньги.

«Сейчас важно восстановиться, чтобы снова выйти к вам на 100% — настоящим. Спасибо за понимание и вашу постоянную поддержку», — поблагодарил артист поклонников.