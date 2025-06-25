В одном из омских магазинов «Магнит» продается сильно испорченный сыр

«Сегодня была в магазине “Магнит” по адресу г. Омск, ул. Дианова 26/1. На прилавке лежит который день сыр весь в плесени, несколько кусков. После того как я его разложила для того, чтобы сфотографировать, сотрудник магазина следом сложила его обратно! Эти куски сыра лежали даже не в дальнем углу, а прям на уровне глаз покупателей. Прошу обратить внимание на работу сотрудников данного магазина», — написала возмущенная омичка.