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В одном из омских магазинов «Магнит» продается сильно испорченный сыр

От разочарования или, даже, тяжелого отравления омичей спасает прозрачная упаковка — через нее видна высокая степень испорченности популярного продукта.

Источник: Комсомольская правда

24 июня, в паблике «Инцидент Омск» соцсети «Вконтакте», появился пост от жительницы Омска, которой в магазине «Магнит» попался на глаза сильно испорченный сыр марки «Тельзитер», продающийся по «выгодной» цене.

«Сегодня была в магазине “Магнит” по адресу г. Омск, ул. Дианова 26/1. На прилавке лежит который день сыр весь в плесени, несколько кусков. После того как я его разложила для того, чтобы сфотографировать, сотрудник магазина следом сложила его обратно! Эти куски сыра лежали даже не в дальнем углу, а прям на уровне глаз покупателей. Прошу обратить внимание на работу сотрудников данного магазина», — написала возмущенная омичка.

Судя по риторике поста, женщину не столько возмутил факт испорченности продукта, сколько равнодушие сотрудника популярной торговой сети. Она не удосужилась убрать испорченный сыр с прилавка, подвергая тем самым опасности отравления пожилых омичей, которые в силу плохого зрения могут купить сыр из-за выгодной цены и попросту не заметить пятна плесени.