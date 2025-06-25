Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объявлены победители фотоконкурса Share the Experience 2025

Служба национальных парков США подвела итоги ежегодного конкурса Share the Experience. Победителями стали фотографы-любители, запечатлевшие потрясающие пейзажи, редких животных и атмосферу самых красивых заповедников страны.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
9

Служба национальных парков США назвала победителей ежегодного конкурса Share the Experience. В объективах — медвежата, птенцы, звёзды и водопады.

Фотоконкурс «Поделитесь опытом» (Share the Experience) — одно из самых зрелищных мероприятий, проводимых Службой национальных парков США. Любители природы со всей страны присылают свои снимки, сделанные в национальных парках и заповедниках. В 2025 году жюри выбрало победителей из тысяч заявок — и результаты завораживают.

Источник: Akshay J/Share the Experience

Главный приз ушел к Акшай Джоши за панорамный вид на национальный парк Глейшер: яркое небо, высокогорье и глубокая перспектива напоминают, почему парки называют национальным достоянием.

Источник: Jean Zuo/Share the Experience

Второе место дали Жан Зуо — с кадром, где американская шилоклювка кормит птенца в заповеднике Бэй Сан-Франциско имени Дона Эдвардса.

Источник: Terry Wilson/Share the Experience

На третьем месте — Терри Уилсон с фото медвежонка в туманных просторах Национального парка и заповедника Катмай.

Также объявлены победители в тематических номинациях:

  • Отдых на свежем воздухе: национальный лес Маунт-Бейкер-Сноквалми, автор — Хвэй Линг Нг;
  • Ежедневные приключения: национальный парк островов Чаннел, фото Джошуа Киога;
  • История и наследие: национальное побережье Кейп-Код, снимок Мэтта Лея;
  • Ночное небо: национальный парк Брайс-Каньон, автор — Колин Данливи;
  • Пейзажи и времена года: ещё один кадр из Глейшера, фото Джеки Роджерс;
  • Дикая природа: национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, автор Лоуренс Белл.

Конкурс «Share the Experience» проводится ежегодно и открыт для всех жителей США. Его учредили, чтобы привлечь внимание к красоте и важности охраняемых территорий страны. Лучшие снимки попадают в официальные календари и рекламные материалы Службы национальных парков.