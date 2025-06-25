Объявлены победители фотоконкурса Share the Experience 2025

Фотоконкурс «Поделитесь опытом» (Share the Experience) — одно из самых зрелищных мероприятий, проводимых Службой национальных парков США. Любители природы со всей страны присылают свои снимки, сделанные в национальных парках и заповедниках. В 2025 году жюри выбрало победителей из тысяч заявок — и результаты завораживают.