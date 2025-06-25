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В Самаре установят дорожные знаки на перекрестке улиц Пионерской и Куйбышева

В Самаре будут установлены новые дорожные знаки на одном из опасных перекрестков исторического центра.

В Самаре будут установлены новые дорожные знаки на одном из опасных перекрестков исторического центра. Решение об этом принял Ленинский районный суд.

Речь идет о пересечении Пионерской и Куйбышева. Согласно экспертизе прокуратуры, без новых знаков перекресток остается опасным.

Теперь на участке появится знак «Пешеходный переход».

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