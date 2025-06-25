Мэр Москвы: В этом году в столице модернизируют 15 корпусов медучреждений

«Стратегия развития московского здравоохранения предполагает комплексное обновление медицинской инфраструктуры. Только за последние пять лет мы реконструировали и построили более 2 млн кв. м медицинских объектов. И масштабная модернизация объектов здравоохранения не сбавляет обороты: в этом году она охватит около 100 тыс. кв. м больниц. В 2025 году модернизируем 15 корпусов московских медицинских учреждений в больницах имени Иноземцева, № 15 имени Филатова, имени Вересаева, № 1 имени Пирогова, № 67 имени Ворохобова, имени Ерамишанцева и ММНКЦ имени Боткина, НИКИО имени Свержевского, Морозовской ДГКБ и Московского многопрофильного центра паллиативной помощи», — написал мэр.
Собянин отметил, что работы организованы с минимальным влиянием на текущую деятельность больниц. «А по завершении реконструкции корпуса будут соответствовать современным стандартам московской медицины. В них можно будет разместить новейшее высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения. Гораздо комфортнее станут и условия для пациентов и врачей», — добавил он.
По словам мэра, в финальной стадии находится модернизация семиэтажного лечебного корпуса в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Свержевского. «Здесь объединятся взрослый и детский сурдологические центры, которые сейчас находятся на первых этажах жилых домов. В обновленном корпусе будут оборудованы кабинеты функциональной диагностики, компьютерной томографии и специализированной электрофизиологической диагностики, дневной стационар и другие подразделения. Это значительно расширит объем медицинской помощи и улучшит маршрутизацию пациентов», — написал мэр.
В корпусе № 12 ГКБ имени Пирогова появится межокружной ревматологический центр, где будут консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар, стационарное отделение, кабинеты генно-инженерной биологической терапии, отделение лучевой диагностики и другие подразделения. Теперь пациентам можно будет получить всю необходимую профильную помощь в рамках единого учреждения.
«До конца года завершится создание акушерско-гинекологического кластера в больнице имени Вересаева — откроются современный центр женского здоровья и новейший роддом. Корпуса будут выполнены в единой стилистике с уже отремонтированными зданиями и укомплектованы новейшим оборудованием», — пояснил Собянин.
В терапевтическом корпусе № 4 больницы № 15 имени Филатова разместятся ключевые отделения больницы. Одной из важнейших функций терапевтического корпуса будет обеспечение преемственности в лечении экстренных пациентов, направляемых из флагманского центра. Комплексная модернизация учреждения позволит повысить эффективность экстренного и планового лечения.
Помимо этого, продолжается модернизация корпуса «А» в больнице № 67 имени Ворохобова, где появятся отделения хирургии, эндоскопии, проктологии, анестезиологии и реанимации, операционный блок и диагностические кабинеты. Помимо ремонта корпуса запланировано благоустройство прилегающей территории.
«Обновленные корпуса войдут в единый цифровой контур московского здравоохранения и перейдут на безбумажный формат работы. Врачам станет доступна система цифрового управления клиникой. Пациенты будут пользоваться ставшими уже привычными цифровыми сервисами», — подчеркнул мэр.
Он напомнил, что в столице уже завершена реконструкция корпуса № 2 Центра паллиативной помощи на ул. Двинцев, который скоро сможет принять пациентов. Также завершен капремонт в больнице имени Иноземцева.
Также завершаются работы в корпусе № 8 ММНКЦ имени Боткина. Здесь продолжит работать терапевтическое отделение, которое станет более комфортным для медперсонала и пациентов. Кроме того, проведено благоустройство территории Боткинской больницы: обновлены тротуары, установлены новые фонари, лавочки, урны, выполнено озеленение. В парадном дворе установлено два новых фонтана. Для машин скорой помощи организовано приоритетное движение, а для личного транспорта посетителей оборудованы отдельные въезды и гостевые парковки. Помимо этого, разработана новая система навигации по территории больницы, которая помогает посетителям найти необходимый корпус.
«Модернизация объектов здравоохранения дает долгосрочный и системный результат на десятилетия вперед. Современные, хорошо оснащенные, цифровые больницы будут хорошо служить многим поколениям москвичей», — заключил мэр.