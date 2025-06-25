Мэр Москвы: В этом году в столице модернизируют 15 корпусов медучреждений

«Стратегия развития московского здравоохранения предполагает комплексное обновление медицинской инфраструктуры. Только за последние пять лет мы реконструировали и построили более 2 млн кв. м медицинских объектов. И масштабная модернизация объектов здравоохранения не сбавляет обороты: в этом году она охватит около 100 тыс. кв. м больниц. В 2025 году модернизируем 15 корпусов московских медицинских учреждений в больницах имени Иноземцева, № 15 имени Филатова, имени Вересаева, № 1 имени Пирогова, № 67 имени Ворохобова, имени Ерамишанцева и ММНКЦ имени Боткина, НИКИО имени Свержевского, Морозовской ДГКБ и Московского многопрофильного центра паллиативной помощи», — написал мэр.