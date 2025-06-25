Ребенок попал под колеса японской иномарки в Уфе

Вчера, 24 июня, на улице Победы в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Как сообщили в Госавтоинспекции города, водитель Toyota Land Cruiser 100 при повороте во двор сбил несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть.
По данным ведомства, пострадавший ребенок получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи его отпустили домой. В настоящее время по факту инцидента проводится административное разбирательство.
В Госавтоинспекции напомнили, что дети-пешеходы являются наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения.
— Отпуская своего ребенка на улицу, напомните ему элементарные правила безопасности. Расскажите о ближайших пешеходных переходах и опасных участках. Безопасность детей на дороге — наша общая задача! — заявили в дорожной полиции.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.