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Ребенок попал под колеса японской иномарки в Уфе

В Уфе Toyota Land Cruiser сбил ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 24 июня, на улице Победы в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Как сообщили в Госавтоинспекции города, водитель Toyota Land Cruiser 100 при повороте во двор сбил несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть.

По данным ведомства, пострадавший ребенок получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи его отпустили домой. В настоящее время по факту инцидента проводится административное разбирательство.

В Госавтоинспекции напомнили, что дети-пешеходы являются наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения.

— Отпуская своего ребенка на улицу, напомните ему элементарные правила безопасности. Расскажите о ближайших пешеходных переходах и опасных участках. Безопасность детей на дороге — наша общая задача! — заявили в дорожной полиции.

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