Участникам чемпионата высоких технологий будут доступны 4 модуля заданий

«Суть профессиональной компетенции — в применении систем датчиков и интеллектуальных технологий для сбора и анализа показателей содержания и жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, внедрения технологий искусственного интеллекта, повышения экономической выгоды производств и автоматизации длительных и трудозатратных операций», — добавила эксперт, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.