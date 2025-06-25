Белорусские рыбаки могут получить штраф 1260 рублей или срок за «усатую» рыбу

Однако забирать «усатую» рыбу вместе с остальным уловом нельзя. За вылов краснокнижных экземпляров в Беларуси грозят серьезные штрафы — до 30 базовых величин для физлиц, то есть до 1260 белорусских рублей в июне 2025-го (ч.1 ст. 16.25 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Кроме того, рыбаку придется обязательно возместить ущерб в троекратном размере. При поимке трех и более особей — уголовная ответственность.