Белорусские рыбаки могут получить штраф 1260 рублей или срок за «усатую» рыбу

В Беларуси все больше распространяется в водоемах «усатая» рыба, однако ловить ее запрещено, пишет fishingby.com.
Чаще всего необычную рыбу стали встречать на белорусском участке Днепра. Речь идет об усаче обыкновенном (лат. Barbus barbus. — Ред.), вылавливать которого строго запрещено.
При этом, хотя популяция усача в Днепре на данный момент довольно многочисленная, из-за угрозы исчезновения вылавливать его категорически запрещено. Рыба занесена в Красную книгу Беларуси. К слову, кроме Днепра усач может попасться на крючок в Западном Буге, на Немане и Вилии.
Однако забирать «усатую» рыбу вместе с остальным уловом нельзя. За вылов краснокнижных экземпляров в Беларуси грозят серьезные штрафы — до 30 базовых величин для физлиц, то есть до 1260 белорусских рублей в июне 2025-го (ч.1 ст. 16.25 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Кроме того, рыбаку придется обязательно возместить ущерб в троекратном размере. При поимке трех и более особей — уголовная ответственность.
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