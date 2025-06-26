Показ Louis Vuitton превратил центр Парижа в настольную игру

Парижская Неделя моды запомнится ярким перформансом от Louis Vuitton. Для презентации мужской весенней коллекции 2026 года бренд превратил площадь перед центром Жоржа Помпиду в гигантское игровое поле «Змеи и лестницы», пишет телеграм-канал The Blueprint.
Идею реализовал архитектор Биджой Джейн, основатель индийского бюро Studio Mumbai. Прямоугольную площадку расчертили на квадраты, словно на старинной доске для игры, и украсили масштабными иллюстрациями змей и лестниц. Интересно, что даже приглашения для гостей шоу были тематическими — в виде мешочка с игральными костями.
Показ стал частью креативного видения Фаррелла Уильямса, который с 2023 года занимает пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton. В коллекции — костюмы, рубашки и аксессуары с характерной графикой и отсылками к играм, случайностям и маршрутам.
Настольная игра, ставшая главным визуальным образом показа, появилась в Индии еще в XIII веке под названием мокша патам. Она служила и развлечением, и метафорой духовного пути: лестницы символизировали добродетели, приближающие к освобождению, а змеи — грехи, возвращающие к началу жизненной дороги. В Европу игра попала в конце XIX века и постепенно стала одной из самых популярных настолок, особенно в детской версии.
Смекалка архитектора помогла Louis Vuitton соединить в одном показе наследие индийской культуры, современную моду и детскую ностальгию по настольным играм.