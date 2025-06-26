Показ Louis Vuitton превратил центр Парижа в настольную игру

Настольная игра, ставшая главным визуальным образом показа, появилась в Индии еще в XIII веке под названием мокша патам. Она служила и развлечением, и метафорой духовного пути: лестницы символизировали добродетели, приближающие к освобождению, а змеи — грехи, возвращающие к началу жизненной дороги. В Европу игра попала в конце XIX века и постепенно стала одной из самых популярных настолок, особенно в детской версии.