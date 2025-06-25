В Ангарске охотинспекторы спасли самку кабарги

В Ангарске жители заметили дикое животное в 13-м микрорайоне возле жилого дома. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, это был саблезубый олень или самка кабарги.
— Госохотинспектор установил, что животное загнали в город бродячие собаки, — уточнили в охотнадзоре по региону.
На месте, где обнаружили самку кабарги, сотрудник был до обеда, чтобы обеспечить безопасность животному, ограждая его от трех собак, которые были без ошейников. Потом оленя отловили и вернуть в естественную среду обитания.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что возле большой Байкальской тропы туристы заметили медвежонка без мамы.