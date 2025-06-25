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В Ангарске охотинспекторы спасли самку кабарги

Дикое животное заметили в 13-м микрорайоне.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске жители заметили дикое животное в 13-м микрорайоне возле жилого дома. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, это был саблезубый олень или самка кабарги.

— Госохотинспектор установил, что животное загнали в город бродячие собаки, — уточнили в охотнадзоре по региону.

На месте, где обнаружили самку кабарги, сотрудник был до обеда, чтобы обеспечить безопасность животному, ограждая его от трех собак, которые были без ошейников. Потом оленя отловили и вернуть в естественную среду обитания.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что возле большой Байкальской тропы туристы заметили медвежонка без мамы.