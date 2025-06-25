В Красноярске установили рекорд стобалльников по информатике

В Красноярском крае ещё два человека сдали ЕГЭ на 200 баллов. Об этом сообщило министерство образования Красноярского края.
Ими оказались выпускник физико-математической школы СФУ Егор Лямин, получивший 200 баллов по информатике и профильной математике. Выпускница красноярской школы № 143 Вероника Губайдуллина также сдала русский язык и информатику на максимальные баллы. «Чтобы написать ЕГЭ на 100 баллов, нужно правильно выстроить свой режим, иметь мотивацию на высокий результат и правильный настрой. И самое главное — начинать готовиться заранее», — поделилась личным опытом подготовки к экзаменам Вероника.
Кроме того, в крае установили рекорд по количеству стобалльников по информатике — в этом году 14 выпускников написали экзамен по этой дисциплине на высший балл.
Среди стобалльников по информатике есть красноярские выпускники, а также выпускники из Норильска, Красноярского кадетского корпуса, Железногорска, Дивногорска и Ачинска. Всего в экзамене по информатике приняли участие 2617 человек.
Недавно в Красноярском крае два выпускника сдали ЕГЭ по географии на 100 баллов.