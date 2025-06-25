Из Алматы в Конаев переедут 30 тысяч студентов

Новый кампус под названием Qonayev Academic Campus разместится на площади в 100 гектаров, сообщает телеканал Жетысу. Первый камень планируется заложить в 2026 году. А закончить строительство академгородка должны будут к 2029 году.
Будут построены общежития для студентов, а также дома и квартиры для преподавателей. Планируется создание большого библиотечного центра, спортивных объектов и даже одного из крупнейших в Центральной Азии бассейнов.
Общая площадь всех зданий составит около 550 тыс. квадратных метров. Основным инвестором проекта выступает китайская компания Qingdao Shangheshi Oil Energy Co., Ltd. Строительство городка для студентов обойдется в $959 млн.
Сейчас власти Конаева обсуждают вопрос о том, чтобы выделить под строительство кампуса больше земли. Они опасаются, что для 30 тыс. студентов из Алматы места в городке не хватит.
В областном акимате верят, что Qonayev Academic Campus станет одним из крупнейших образовательных хабов региона. Проект реализуют по поручению президента Касым-Жомарт Токаева.