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Из Алматы в Конаев переедут 30 тысяч студентов

В Конаеве построят крупнейший в Центральной Азии академический городок. В новый кампус переедут около 30 тыс. студентов из Алматы. Власти надеются, что это снимет нагрузку на мегаполис.

Источник: Курсив

Новый кампус под названием Qonayev Academic Campus разместится на площади в 100 гектаров, сообщает телеканал Жетысу. Первый камень планируется заложить в 2026 году. А закончить строительство академгородка должны будут к 2029 году.

Будут построены общежития для студентов, а также дома и квартиры для преподавателей. Планируется создание большого библиотечного центра, спортивных объектов и даже одного из крупнейших в Центральной Азии бассейнов.

рассказал председатель фонда Qonayev Academic Campus Жанат Рахмани

Общая площадь всех зданий составит около 550 тыс. квадратных метров. Основным инвестором проекта выступает китайская компания Qingdao Shangheshi Oil Energy Co., Ltd. Строительство городка для студентов обойдется в $959 млн.

Сейчас власти Конаева обсуждают вопрос о том, чтобы выделить под строительство кампуса больше земли. Они опасаются, что для 30 тыс. студентов из Алматы места в городке не хватит.

В областном акимате верят, что Qonayev Academic Campus станет одним из крупнейших образовательных хабов региона. Проект реализуют по поручению президента Касым-Жомарт Токаева.