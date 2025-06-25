В Ростовской области двое выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов

В Ростовской области двое выпускников получили 300 баллов после по итогам трех госэкзаменов. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
300 баллов после экзаменов по русскому языку, химии и биологии набрал выпускник ростовского лицея КЭО Даниил Стрижеус. Также максимальные баллы по русскому языку, профильной математике и истории получила выпускница ростовской гимназии «Дар» Кристина Кучеренко.
— Всего на сегодня у нас уже 134 стобалльника, восемь ребят с результатами по 200 баллов и два трехсотбалльника, — отметил Игорь Гуськов.
В частности, по словам чиновника, 23 и 24 июня стало известно, что 21 работу на ЕГЭ по физике оценили на 100 баллов. Такие же высокие результаты показали: 14 человек — по обществознанию, двое — по географии, и еще шестеро — на экзамене по биологии. Не позднее 26 июня должны объявить итоги ЕГЭ по иностранным языкам и информатике.
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