В Ростовской области двое выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов

В частности, по словам чиновника, 23 и 24 июня стало известно, что 21 работу на ЕГЭ по физике оценили на 100 баллов. Такие же высокие результаты показали: 14 человек — по обществознанию, двое — по географии, и еще шестеро — на экзамене по биологии. Не позднее 26 июня должны объявить итоги ЕГЭ по иностранным языкам и информатике.