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В Ростовской области двое выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов

300 баллов на ЕГЭ получили выпускники из Ростова Даниил Стрижеус и Кристина Кучеренко.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двое выпускников получили 300 баллов после по итогам трех госэкзаменов. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

300 баллов после экзаменов по русскому языку, химии и биологии набрал выпускник ростовского лицея КЭО Даниил Стрижеус. Также максимальные баллы по русскому языку, профильной математике и истории получила выпускница ростовской гимназии «Дар» Кристина Кучеренко.

— Всего на сегодня у нас уже 134 стобалльника, восемь ребят с результатами по 200 баллов и два трехсотбалльника, — отметил Игорь Гуськов.

В частности, по словам чиновника, 23 и 24 июня стало известно, что 21 работу на ЕГЭ по физике оценили на 100 баллов. Такие же высокие результаты показали: 14 человек — по обществознанию, двое — по географии, и еще шестеро — на экзамене по биологии. Не позднее 26 июня должны объявить итоги ЕГЭ по иностранным языкам и информатике.

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