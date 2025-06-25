«Безопасных доз нет»: врач о вреде алкоголя

Один бокал вина за ужином может казаться безобидной привычкой, но на деле даже такая «умеренность» наносит вред. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог Руслан Исаев, руководитель одноименной клиники и президент Независимой наркологической гильдии.
Ссылаясь на данные научного анализа, опубликованного в журнале International Journal of Drug Policy, эксперт пояснил: одна стандартная доза алкоголя — примерно 10 граммов чистого этанола, — сокращает ожидаемую продолжительность жизни на 5 минут. Ученые учитывали риски сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, цирроза печени и травм — все эти факторы напрямую связаны с употреблением спиртного.
Врач отметил, что эти исследования показывают, что безопасных доз не существует. Идея о том, что бокал вина никому не повердит — вредный миф, который опровергают научные данные. Он также добавил, что даже редкое или «праздничное» употребление алкоголя повышает риск развития множества заболеваний, включая рак молочной железы, печени и кишечника, а также нарушает когнитивные функции, сон и психическое здоровье. Этанол — это нейротоксин, влияющий на мозг, нарушающий баланс нейромедиаторов и способствующий потере самоконтроля. Особенно уязвимы к зависимости люди с травматичным опытом, генетической предрасположенностью или расстройствами настроения.
По мнению врача, если вы понимаете, что алкоголь портит вашу жизнь, то вы уже на пути к профилактике хронических заболеваний и формированию здорового образа жизни.
Также Исаев напомнил, что лечение алкогольной зависимости — это не только «кодировка», а полноценная терапевтическая система, которая включает в себя медицинскую детоксикацию (если нужно), индивидуальную и групповую психотерапию, медикаментозную поддержку, работу с семьей и долгосрочную реабилитацию. Особенно важна психотерапия, которая помогает разобраться, зачем человек пьет, и учит справляться с тревогой, стрессом и одиночеством другими способами.