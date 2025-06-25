«Безопасных доз нет»: врач о вреде алкоголя

Врач отметил, что эти исследования показывают, что безопасных доз не существует. Идея о том, что бокал вина никому не повердит — вредный миф, который опровергают научные данные. Он также добавил, что даже редкое или «праздничное» употребление алкоголя повышает риск развития множества заболеваний, включая рак молочной железы, печени и кишечника, а также нарушает когнитивные функции, сон и психическое здоровье. Этанол — это нейротоксин, влияющий на мозг, нарушающий баланс нейромедиаторов и способствующий потере самоконтроля. Особенно уязвимы к зависимости люди с травматичным опытом, генетической предрасположенностью или расстройствами настроения.