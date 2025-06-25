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В Челябинске с 1 июля начнутся новые отключения горячей воды

В июле пропадет горячая вода в десятках челябинских домов, подключенных к локальным котельным.

Источник: Комсомольская правда

В июле в Челябинске отключат горячую воду в домах, подключенных к локальным котельным. Опрессовки в таких зданиях происходят по собственному графику, не совпадающему с расписанием массовых гидравлических испытаний.

Как сообщили в мэрии Челябинска, отключение продлится две недели. С 1 июля холодной водой придется обходиться жителям 51 дома в поселках Федоровка и Сосновка. С 8 июля воду отключат на улицах Челябэнерго, Шагольской, 2-й Шагольской и 2-й Ирбитской. С 22 июля настанет очередь домов на Рабоче-Крестьянской, Мельничном тупике и Мелькомбинате.