В Челябинске с 1 июля начнутся новые отключения горячей воды

Как сообщили в мэрии Челябинска, отключение продлится две недели. С 1 июля холодной водой придется обходиться жителям 51 дома в поселках Федоровка и Сосновка. С 8 июля воду отключат на улицах Челябэнерго, Шагольской, 2-й Шагольской и 2-й Ирбитской. С 22 июля настанет очередь домов на Рабоче-Крестьянской, Мельничном тупике и Мелькомбинате.