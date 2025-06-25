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Власти Самары объяснили жителям появление БПЛА в небе над городом

Жители самарского региона в соцсетях выражают свою обеспокоенность тем, что кто-то может запускать беспилотники в небо.

Жители самарского региона в соцсетях выражают свою обеспокоенность тем, что кто-то может запускать беспилотники в небо.

Так, в комментариях под одной из публикаций главы региона Вячеслава Федорищева появилась просьба о том, чтобы в области продолжал действовать запрет на запуск БПЛА. Аргумент жителя — местные жители не могут понять, какие беспилотники опасны, а какие нет.

Внимание на комментарий обратили в администрации Самары. По словам представителей мэрии, сейчас не планируется снимать данный запрет. Для начала будет проведен полный анализ ситуации.

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