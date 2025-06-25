Новый пешеходный мост появится в горах Алматы

Отметим, что весной этого года в районе Горельника также открылась пешеходная тропа «Жұмбақ жол», ведущая к визит-центру. Тропа длиной 285 метров оборудована зонами отдыха, ночной подсветкой и информационными стендами. Проект направлен на развитие экотуризма и снижение рекреационной нагрузки на такие популярные направления, как Медеу и Шымбулак.