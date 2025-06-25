В Москве модернизируют 15 корпусов медицинских учреждений

«В 2025 году модернизируем 15 корпусов московских медицинских учреждений в больницах имени Ф. И. Иноземцева, № 15 имени О. М. Филатова, имени В. В. Вересаева, № 1 имени Н. И. Пирогова, № 67 имени Л. А. Ворохобова, имени А. К. Ерамишанцева и ММНКЦ имени С. П. Боткина, НИКИО имени Л. И. Свержевского, Морозовской ДГКБ и Московского многопрофильного центра паллиативной помощи», — написал Собянин.