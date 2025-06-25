МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В 2025 году в Москве модернизируют 15 корпусов медицинских учреждений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«В 2025 году модернизируем 15 корпусов московских медицинских учреждений в больницах имени Ф. И. Иноземцева, № 15 имени О. М. Филатова, имени В. В. Вересаева, № 1 имени Н. И. Пирогова, № 67 имени Л. А. Ворохобова, имени А. К. Ерамишанцева и ММНКЦ имени С. П. Боткина, НИКИО имени Л. И. Свержевского, Морозовской ДГКБ и Московского многопрофильного центра паллиативной помощи», — написал Собянин.
Мэр подчеркнул, что работы организованы с минимальным влиянием на текущую деятельность больниц. По завершении реконструкции корпуса будут соответствовать современным стандартам московской медицины. В них можно будет разместить новейшее высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения, гораздо комфортнее станут и условия для пациентов и врачей.
«Модернизация объектов здравоохранения дает долгосрочный и системный результат на десятилетия вперед. Современные, хорошо оснащённые, цифровые больницы будут хорошо служить многим поколениям москвичей», — добавил Собянин. −0-