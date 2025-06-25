Прикамца будут судить за ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя

Полицейские установили, что вечером в августе прошлого года чайковчанин вел «Ладу». Превысив установленную скорость, на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Советской фигурант наехал на девушку 2009 года рождения. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.