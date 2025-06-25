Прикамца будут судить за ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя

В Чайковском завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в нарушении лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что вечером в августе прошлого года чайковчанин вел «Ладу». Превысив установленную скорость, на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Советской фигурант наехал на девушку 2009 года рождения. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.