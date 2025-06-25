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В фотоловушку приморского нацпарка попал медведь с круглыми ушами

Уникальные кадры гималайского медведя опубликовали в национальном парке «Земля леопарда».

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье фотоловушка запечатлела гималайского медведя, которого также называют «лунным». Специалисты определили вид хищника по характерным признакам — округлым ушам и особенностям телосложения. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».

На видео видно, что у медведя округлые уши, что является отличительной чертой гималайского вида. Кроме того, этих животных можно узнать по строению морды, лба и общим пропорциям тела.

Добавим, что «Земля леопарда» — это единственное место в России, где обитают сразу два вида медведей: бурый и гималайский. Последний встречается реже, поэтому каждый такой кадр представляет особую ценность для ученых.

Гималайские медведи занесены в Красную книгу России, и их популяция требует особого внимания. Нацпарк продолжает мониторинг редких животных, чтобы сохранить уникальное биоразнообразие Дальнего Востока.