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Сергей Жуков хочет перезапустить «Лабубу» в России

Лидер группы «Руки вверх!» хочет выпустить собственную линейку игрушек под названием «Бабайка». По задумке Сергея Жукова, монстры будут с интеллектом — на основе ИИ, а в будущем они могут стать героями фильма.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Сергей Жуков решил выйти за пределы сцены и попробовать себя в роли трендсеттера в мире детских игрушек. Как стало известно SHOT, музыкант планирует запустить производство плюшевых монстров по имени Бабайка. Игрушки станут «российским ответом» на культовых Лабубу, созданных гонконгским художником Ка-Сингом Лунгом.

Их главное отличие от китайских зверьков — интеллект. Жуков хочет сделать Бабаек «умными», используя возможности ИИ. Нейросети помогут игрушке «понимать» ребенка и взаимодействовать с ним. Если проект окажется успешным, артист планирует развивать масштабную киновселенную: открыть ее певец хотел бы с помощью фильма, снятого совместно с режиссером Алексеем Учителем.

Плюшевые Лабубу сегодня на пике популярности: их коллекционируют дети и взрослые. Кто-то готов скупать зверят за любые деньги, а кто-то их на дух не переносит: например, поп-исполнительнца Кэти Перри недавно вырвала Лабубу из рук австралийского фаната.

Сергей Жуков пока не раскрывает, как именно будут выглядеть Бабайки. В ближайшее время проект планируют представить широкой публике.