Сергей Жуков хочет перезапустить «Лабубу» в России

Плюшевые Лабубу сегодня на пике популярности: их коллекционируют дети и взрослые. Кто-то готов скупать зверят за любые деньги, а кто-то их на дух не переносит: например, поп-исполнительнца Кэти Перри недавно вырвала Лабубу из рук австралийского фаната.