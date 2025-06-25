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Пять рейсов перенаправили в уфимский аэропорт из-за атак БПЛА

В Уфе из-за атак БПЛА аэропорт принял пять рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 24 июня, международный аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима принял пять перенаправленных рейсов из Самары, Саратова и Нижнекамска, которые не смогли приземлиться в пунктах назначения из-за временных ограничений Росавиации. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Ограничения действовали в нескольких аэропортах Приволжского федерального округа, включая Казань, Нижнекамск, Пензу, Самару, Ульяновск, Саратов и Чебоксары. Ограничения были сняты сегодня ночью.

Среди перенаправленных рейсов оказались:

— рейс «ЮТэйр» Екатеринбург-Самара (приземлился в 14:00 24 июня, вылетел в 06:00 25 июня);

— рейс «Уральских авиалиний» Сочи-Самара (прибыл в 19:00, вылетел в 05:00 25 июня);

— рейс Somon Air Душанбе-Самара (приземлился в 21:17, вылетел около 04:00);

— рейс «Сибири» Новосибирск-Саратов (прибыл в 21:00, вылетел в 03:30 25 июня);

— рейс «Победы» Сочи-Бегишево (приземлился в 21:00, вылетел в 06:00 25 июня).

Все пассажиры были обеспечены горячим питанием, при необходимости размещены в гостиницах. В аэропорту подчеркнули, что все перенаправленные рейсы успешно продолжили свои маршруты после снятия ограничений.

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