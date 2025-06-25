Диетолог объяснил, почему нас тянет на сладкое — дело не только в сахаре

Постоянная тяга к сладкому может быть вызвана вовсе не дефицитом сахара, как считают многие. Как рассказал врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов в интервью KP.RU, одной из скрытых причин может стать употребление искусственных подсластителей, которые содержатся в «диетических» напитках, протеиновом печенье и других продуктах с пометкой «фитнес».
Специалист пояснил: эти подсластители в десятки раз слаще сахара и могут незаметно для человека искажать вкусовые предпочтения. Со временем организм все чаще «просит» что-то очень сладкое, даже если это не приносит пользы.
Кроме заменителей сахара, на тягу к сладкому влияют стресс, гормональные сбои и недосып. В таких условиях организму требуется быстрая энергия, и он начинает требовать простые углеводы, и самый доступный способ их получить — съесть сахар.
Но в ряде случаев навязчивая тяга зажевать конфеты может быть симптомом депрессии. Семиярдов отметил, что люди не всегда понимают, когда стремление к сладкому — это форма самолечения. Только после обследования врач может обнаружить, что за этим стоит психоэмоциональное расстройство.
Специалист советует внимательно следить за своим рационом и самочувствием. Если вас регулярно тянет на сладкое — это повод не просто сократить количество сахара, но и оценить уровень стресса, режима сна и эмоционального состояния.