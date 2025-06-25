Диетолог объяснил, почему нас тянет на сладкое — дело не только в сахаре

Но в ряде случаев навязчивая тяга зажевать конфеты может быть симптомом депрессии. Семиярдов отметил, что люди не всегда понимают, когда стремление к сладкому — это форма самолечения. Только после обследования врач может обнаружить, что за этим стоит психоэмоциональное расстройство.