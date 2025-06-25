Облачная погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси 26 июня

В четверг ночью и утром будет преобладать облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах 15−18 м/с.