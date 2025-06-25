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Облачная погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси 26 июня

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси 26 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +31° 3 м/с 63% 761 мм рт. ст. +28°
Источник: БЕЛТА

В четверг ночью и утром будет преобладать облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9−14 градусов выше нуля. Днем будет 20−25 градусов тепла, по востоку — плюс 17−19 градусов.