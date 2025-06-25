Может ли работник отказаться от командировки? Отвечает эксперт

Командировки для многих сотрудников являются неотъемлемой частью их работы, однако вопросы, касающиеся их обязательности, остаются актуальными. Трудовой кодекс регулирует эти аспекты, но разобраться в нюансах не всегда просто. «Секрет фирмы» обсудил с адвокатом Андреем Мисаровым, может ли работодатель отказать работнику в командировке и какие права есть у сотрудников в этом вопросе.