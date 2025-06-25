Может ли работник отказаться от командировки? Отвечает эксперт

Командировки для многих сотрудников являются неотъемлемой частью их работы, однако вопросы, касающиеся их обязательности, остаются актуальными. Трудовой кодекс регулирует эти аспекты, но разобраться в нюансах не всегда просто. «Секрет фирмы» обсудил с адвокатом Андреем Мисаровым, может ли работодатель отказать работнику в командировке и какие права есть у сотрудников в этом вопросе.
Что такое командировка?
Согласно Трудовому кодексу, командировка — это поездка работника по распоряжению работодателя на определённый срок с целью выполнения служебных задач вне места постоянной работы. Если работа имеет разъездной характер, такие поездки не квалифицируются как командировки.
Может ли работодатель отказать в командировке?
Адвокат Мисаров пояснил, что законодательство не обязывает работодателя включать командировки в трудовой договор. Это означает, что работодатель не обязан отправлять сотрудника в поездки, даже если тот этого хочет.
Имеет ли работник право отказаться от командировки?
Как правило, если командировка является частью трудовых обязанностей, работник не может отказаться от неё без последствий. Необоснованный отказ может привести к дисциплинарным мерам. Однако есть исключения: работник может отказаться от поездки, если в трудовом договоре указано отсутствие командировок или если командировка предполагает выполнение задач, не предусмотренных договором.
Также существуют категории работников, которые не могут быть направлены в командировки без письменного согласия, включая матерей и отцов с детьми до 14 лет, опекунов и инвалидов. Запрещено отправлять в командировки беременных женщин и сотрудников с неподходящим здоровьем.
Адвокат рекомендует при отказе от командировки подготовить письменный документ, в котором следует указать детали поездки и ссылку на запрос работодателя.