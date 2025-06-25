Утром 25 июня в Ростове произошло отключение мобильного Интернета

Утром 25 июня жители Ростова-на-Дону пожаловались на новые перебои в работе мобильного Интернета. Некоторые владельцы гаджетов не могли загружать страницы и отправлять сообщения.
Судя по данным портала сбой.рф, мобильные операторы начали получать жалобы с 7 и 9 часов утра. Сейчас пользователи продолжают периодически присылать сообщения о нестабильной работе.
Отметим, опубликованные данные не могут точно и в полной мере отображать ситуацию, поэтому говорить именно о «масштабном отключении Интернета», как пишут в СМИ, нельзя.
Напомним, такие же перебои фиксировались в течение месяца. Ранее власти региона сообщили, что периоды временного отсутствия мобильного Интернета связаны с «проведением мер по обеспечению безопасности населения».
Добавим, также сегодня утром на некоторых улицах в центре Ростова-на-Дону некоторое время не было электричества. Восстановить подключение должны были некоторое время назад без предупреждения, по крайней мере, так информировали в АО «Донэнерго».
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