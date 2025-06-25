В Пермском крае установили более 25 тысяч «умных» счетчиков за полгода

В компании пояснили, что установка таких счетчиков проводится бесплатно в трех случаях: если у старого прибора истек межповерочный интервал, он вышел из строя или вовсе отсутствует. Со временем все устройства старого образца будут заменены на «умные» с функцией дистанционной передачи данных.