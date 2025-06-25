Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае установили более 25 тысяч «умных» счетчиков за полгода

Установка таких счетчиков проводится бесплатно в только трех случаях.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в многоквартирных домах Пермского края смонтировано свыше 25 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Работы выполнялись силами ПАО «Пермэнергосбыт» и подрядной организации «Пермский энергосервис». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании пояснили, что установка таких счетчиков проводится бесплатно в трех случаях: если у старого прибора истек межповерочный интервал, он вышел из строя или вовсе отсутствует. Со временем все устройства старого образца будут заменены на «умные» с функцией дистанционной передачи данных.

Желающие заменить счетчик по собственной инициативе должны учитывать, что в этом случае расходы ложатся на потребителя. Причем новый прибор обязательно должен быть интеллектуальным — способным передавать показания через интернет.

С 2022 года в многоквартирных домах региона установлено уже около 80 тысяч «умных» счетчиков. В частных домах установкой занимаются электросетевые организации, а в новостройках — застройщики.