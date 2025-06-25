В Самаре автобус № 108 В продлят до микрорайона Южный город-2

В Самаре теперь можно будет добраться до Южного города-2 на автобусе № 108 В. Об этом рассказали в региональном минтрансе.
Перевозчик совместно с представителями ведомства решил продлить маршрут до микрорайона, а также увеличить количество автобусов, которые будут курсировать на этом маршруте.
Проверка работы автобусных маршрутов связана с большим количеством жалоб от местных жителей.
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