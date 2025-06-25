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ГАИ предлагает урегулировать каршеринговые услуги отдельным документом

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ предлагает урегулировать каршеринговые услуги отдельным нормативным правовым актом, сообщил начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Виктор Ротченков на семинаре-совещании на тему «Актуальные вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь» в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«МВД совместно с Мингорисполкомом вышли с инициативой о разработке нормативного правового акта, регулирующего сферу оказания услуг по аренде транспортных средств и средств персональной мобильности», — сказал Виктор Ротченков.

По его словам, предлагается закрепить обязанность проверки получателей услуг каршеринга на наличие действующего водительского удостоверения, ограничений в праве управления транспортными средствами. В отношении арендных электросамокатов предлагается ввести ограничения их размещения, дополнительные скоростные ограничения в потенциально опасных местах, а также установить полный или частичный запрет движения на определенных территориях (территориях учреждений образования, парков, объектов историко-культурной ценности). Предполагается, что конкретные места ограничений должны будут определяться местными органами власти.

В ходе совершенствования правового регулирования данной сферы, по словам Виктора Ротченкова, представляется необходимым: законодательное закрепление понятия «каршеринг» как отдельного вида услуг, определение порядка оказания услуги и осуществления контроля со стороны государственных органов, права и обязанности субъектов такой услуги, в том числе по профилактике правонарушений. Также видится необходимым определить перечень требований к оборудованию и оформлению транспортных средств, предоставляемых в рамках оказания услуги.