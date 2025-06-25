ГАИ предлагает урегулировать каршеринговые услуги отдельным документом

В ходе совершенствования правового регулирования данной сферы, по словам Виктора Ротченкова, представляется необходимым: законодательное закрепление понятия «каршеринг» как отдельного вида услуг, определение порядка оказания услуги и осуществления контроля со стороны государственных органов, права и обязанности субъектов такой услуги, в том числе по профилактике правонарушений. Также видится необходимым определить перечень требований к оборудованию и оформлению транспортных средств, предоставляемых в рамках оказания услуги.