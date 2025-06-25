СамГМУ разработал национальный стандарт для персональных медицинских помощников

К персональным медицинским помощникам относятся глюкометры, пульсометры и тонометры. Эти устройства позволяют пользователям отслеживать пульс, давление и уровень сахара в крови. Информация с приборов поступает в медицинские информационные системы автоматически или через мобильное приложение. Врачи получают доступ к данным для анализа и корректировки лечения при необходимости.