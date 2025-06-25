СамГМУ разработал национальный стандарт для персональных медицинских помощников

СамГМУ Минздрава России вместе с Российским институтом стандартизации, Фондом «Технопарк Академгородка» и Техническим комитетом по стандартизации ТК 194 «Киберфизические системы» разработал национальный стандарт для персональных медицинских помощников (ПМП).
Разработанный стандарт регламентирует области применения ПМП, устанавливает термины и определения. В рамках проекта Центр компетенций НТИ на базе СамГМУ разработал телемедицинский кейс с набором портативных приборов для беспроводной передачи данных и платформу дистанционного мониторинга физиологических показателей пациентов Health Check-Up. Система используется для отслеживания показателей артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией в Магаданской области, Самарской области и Республике Татарстан.
К персональным медицинским помощникам относятся глюкометры, пульсометры и тонометры. Эти устройства позволяют пользователям отслеживать пульс, давление и уровень сахара в крови. Информация с приборов поступает в медицинские информационные системы автоматически или через мобильное приложение. Врачи получают доступ к данным для анализа и корректировки лечения при необходимости.
Ранее мы также писали о том, что СамГМУ представил в Тобольске VR-тренажеры собственной разработки для обучения будущих врачей.
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