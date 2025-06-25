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«Семья спокойно спала, пока горела комната». Мать и дочь получили травмы во время пожара в квартире многоэтажного дома в Могилеве

МЧС: в Могилеве мама с дочкой получили травмы во время пожара в квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве на пожаре в квартире многоэтажного дома пострадали мама с ребенком, рассказали в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло в областном центре 25 июня. Около 04.55 в дежурную службу МЧС пришло сообщение о сработке пожарной сигнализации в многоэтажке на улице Якубовского.

Горела квартира на третьем этаже. Дома в этот момент находились женщина с мужем и их 10-летняя дочка.

— Семья спокойно спала, в то время как в комнате происходило горение, — прокомментировали в пресс-службе.

Система пожарной автоматики сработала в установленном в квартире дымовом пожарном извещателе. Сирены разбудили жильцов, и они эвакуировалась. Однако женщина и девочка получили травмы на пожаре.

— Мать и дочь из-за полученных травм госпитализированы, — уточнили в МЧС.

Сотрудники МЧС потушили пожар. Огонь повредил имущество в комнате, закоптил стены и потолок в квартире. При этом эвакуация других жильцов дома не потребовалась.

Между тем в Логойске два автобуса столкнулись из-за уснувшего за рулем водителя.

Еще МЧС предупредило белорусов о сильном ветре 25 июня: «Усиление юго-западного ветра с порывами 15−20 м/с».