«Семья спокойно спала, пока горела комната». Мать и дочь получили травмы во время пожара в квартире многоэтажного дома в Могилеве

В Могилеве на пожаре в квартире многоэтажного дома пострадали мама с ребенком, рассказали в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло в областном центре 25 июня. Около 04.55 в дежурную службу МЧС пришло сообщение о сработке пожарной сигнализации в многоэтажке на улице Якубовского.
Горела квартира на третьем этаже. Дома в этот момент находились женщина с мужем и их 10-летняя дочка.
— Семья спокойно спала, в то время как в комнате происходило горение, — прокомментировали в пресс-службе.
Система пожарной автоматики сработала в установленном в квартире дымовом пожарном извещателе. Сирены разбудили жильцов, и они эвакуировалась. Однако женщина и девочка получили травмы на пожаре.
— Мать и дочь из-за полученных травм госпитализированы, — уточнили в МЧС.
Сотрудники МЧС потушили пожар. Огонь повредил имущество в комнате, закоптил стены и потолок в квартире. При этом эвакуация других жильцов дома не потребовалась.
Между тем в Логойске два автобуса столкнулись из-за уснувшего за рулем водителя.
Еще МЧС предупредило белорусов о сильном ветре 25 июня: «Усиление юго-западного ветра с порывами 15−20 м/с».