Защищал свою мать от него: в Кумертау отчим выплатит компенсацию за избиение пасынка

Как было установлено в суде, в октябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, во время ссоры с супругой избил ее несовершеннолетнего сына, который пытался заступиться за мать. Ранее суд уже признал ответчика виновным по статье «нанесение побоев лицом, имеющим судимость» и назначил ему девять месяцев ограничения свободы.