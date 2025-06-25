Защищал свою мать от него: в Кумертау отчим выплатит компенсацию за избиение пасынка

В Башкирии Кумертауский межрайонный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда с местного жителя, избившего своего 12-летнего пасынка. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Как было установлено в суде, в октябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, во время ссоры с супругой избил ее несовершеннолетнего сына, который пытался заступиться за мать. Ранее суд уже признал ответчика виновным по статье «нанесение побоев лицом, имеющим судимость» и назначил ему девять месяцев ограничения свободы.
Прокуратура, защищая права ребенка, обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда. Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства, обязав ответчика выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей.
— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили прокуроры.
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