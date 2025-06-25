В Пермском крае в супермаркете нашли заражённые вирусами помидоры

Как рассказывает управление, внеплановая проверка с выездом прошла в одной из точек сетевого супермаркета в деревне Жебреи. В частности, специалистов ведомства интересовали томаты и перцы, продающиеся в супермаркете. Специалисты отобрали несколько проб плодов (томатов, лука, болгарского перца и картофеля) и отправили их на исследование в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР».