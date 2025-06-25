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В Пермском крае в супермаркете нашли заражённые вирусами помидоры

Исследования проводил Россельхознадзор.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты обнаружили в супермаркете в Пермском крае помидоры, заражённые вирусами, сообщает Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как рассказывает управление, внеплановая проверка с выездом прошла в одной из точек сетевого супермаркета в деревне Жебреи. В частности, специалистов ведомства интересовали томаты и перцы, продающиеся в супермаркете. Специалисты отобрали несколько проб плодов (томатов, лука, болгарского перца и картофеля) и отправили их на исследование в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР».

Как выяснилось позже, в исследованных овощах находились карантинные объекты — вирус коричневой морщинистости плодов томата (в перце) и вирус мозаики пепино (в томатах черри). За нарушение ФЗ «О карантине растений» организацию привлекли к административной ответственности. Компания получила штраф.