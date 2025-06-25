Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии

«Поздравляю вас с победой. На Открытой международной географической олимпиаде в Москве, в которой принимали участие школьники из 23 государств, вы на достойном уровне выполнили все сложные задания конкурсной программы, продемонстрировали основательные знания, отличную подготовку и командную сплочённость, убедительно подтвердили высокое качество российского образования, продолжили замечательные традиции отечественной географической школы», — говорится в телеграмме.