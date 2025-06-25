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Путин поздравил участников Международной олимпиады по географии

Путин поздравил школьников, участвовавших в Международной олимпиаде по географии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду школьников РФ, принимавшую участие в Открытой международной географической олимпиаде, с победой, отметив, что они убедительно подтвердили высокое качество российского образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Московские школьники стали победителями Открытой Международной географической олимпиады, столичные участники получили четыре золотые и две серебряные медали.

«Поздравляю вас с победой. На Открытой международной географической олимпиаде в Москве, в которой принимали участие школьники из 23 государств, вы на достойном уровне выполнили все сложные задания конкурсной программы, продемонстрировали основательные знания, отличную подготовку и командную сплочённость, убедительно подтвердили высокое качество российского образования, продолжили замечательные традиции отечественной географической школы», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал школьникам, их педагогам и наставникам новых достижений и всего наилучшего.