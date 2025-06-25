Минтруда сказало, на сколько дней освободят от работы для проверки здоровья

Отмечается, что достигшим 40 лет белорусам каждый год будет предоставляться один день с сохранением среднего заработка. Сотрудникам, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до достижения указанного возраста (мужчины с 58 лет, а женщины с 53 лет) будут предоставляться два дня ежегодно.