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Минтруда сказало, на сколько дней освободят от работы для проверки здоровья

Минтруда Беларуси напомнило, на сколько дней могут освободить от работы для прохождения диспансеризации.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, на сколько дней освободят от работы для проверки здоровья. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что сотруднику необходимо согласовать с нанимателем проведение диспансеризации в определенную календарную дату или же даты. Так, на основании письменного заявления работника наниматель издает приказ, касающийся освобождения от работы для проверки здоровья.

В Минтруда обратили внимание, что по результатам прохождения диспансеризации сотрудник предоставляет нанимателю выписку из медицинских документов в том случае, если указанная обязанность определена в правовых актах.

В пресс-службе подчеркнули, что Трудовой кодекс гарантирует освобождение от работы для проверки здоровья с сохранением среднего заработка. Говорится, что сотрудники до 40 лет будут освобождаться от работы один раз в три года с сохранением среднего заработка.

Отмечается, что достигшим 40 лет белорусам каждый год будет предоставляться один день с сохранением среднего заработка. Сотрудникам, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до достижения указанного возраста (мужчины с 58 лет, а женщины с 53 лет) будут предоставляться два дня ежегодно.

Тем временем Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в июле 2025 года.

Кстати, Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля.

Ранее суд восстановил на работе минчанку, уволенную за пять месяцев до пенсии.

А еще Минздрав изменил график работы больниц и поликлиник в Беларуси в июле 2025 года.