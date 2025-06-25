Минтруда сказало, на сколько дней освободят от работы для проверки здоровья. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что сотруднику необходимо согласовать с нанимателем проведение диспансеризации в определенную календарную дату или же даты. Так, на основании письменного заявления работника наниматель издает приказ, касающийся освобождения от работы для проверки здоровья.
В Минтруда обратили внимание, что по результатам прохождения диспансеризации сотрудник предоставляет нанимателю выписку из медицинских документов в том случае, если указанная обязанность определена в правовых актах.
В пресс-службе подчеркнули, что Трудовой кодекс гарантирует освобождение от работы для проверки здоровья с сохранением среднего заработка. Говорится, что сотрудники до 40 лет будут освобождаться от работы один раз в три года с сохранением среднего заработка.
Отмечается, что достигшим 40 лет белорусам каждый год будет предоставляться один день с сохранением среднего заработка. Сотрудникам, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до достижения указанного возраста (мужчины с 58 лет, а женщины с 53 лет) будут предоставляться два дня ежегодно.
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